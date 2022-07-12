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Зеленского просят запретить выдавать повестки на улицах, АЗС и блокпостах
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована электронная петиция о запрете выдачи повесток в армию на улицах, блокпостах и автозаправках (АЗС).
Петиция была зарегистрирована 29 июня, и по состоянию на сегодня набрала уже более 7000 подписей из необходимых 25 тысяч.
Автором петиции под названием "Запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице" стал Игорь Нерозя.
В петиции отмечается, что сейчас, во время действия военного положения в стране, обязанность по разработке очередности мобилизации согласно указу президента была возложена на Генеральный штаб ВСУ, который не раскрывает для общественности такую информацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Граждане ничего об очередности не знают, и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации", - говорится в петиции.
Автор также указывает на большое количество "не очень законных" случаях нарушений в процессе выдачи повесток в военкомат.
"Все чаще слышно про случаи, когда людей забирали прямо из очередей на АЗС, что также не очень законно", - пишет автор петиции.
Подчеркивается, что такая практика идет не на пользу оборонному потенциалу, так как в ряды ВСУ в итоге набирают не тех, кто сам добровольно вызывается в армию, а случайных граждан "с улицы".
Автор петиции предлагает набирать резерв из желающих служить и запретить выдавать повестки везде, кроме военкоматов.
Как сообщалось ранее, во Львове сотрудники местных военкоматов решили начать выдавать повестки возле церквей.