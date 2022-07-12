Зеленского просят запретить выдавать повестки на улицах, АЗС и блокпостах

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована электронная петиция о запрете выдачи повесток в армию на улицах, блокпостах и автозаправках (АЗС).

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Петиция была зарегистрирована 29 июня, и по состоянию на сегодня набрала уже более 7000 подписей из необходимых 25 тысяч.

Автором петиции под названием "Запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице" стал Игорь Нерозя.

В петиции отмечается, что сейчас, во время действия военного положения в стране, обязанность по разработке очередности мобилизации согласно указу президента была возложена на Генеральный штаб ВСУ, который не раскрывает для общественности такую информацию.

"Граждане ничего об очередности не знают, и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации", - говорится в петиции.

Автор также указывает на большое количество "не очень законных" случаях нарушений в процессе выдачи повесток в военкомат.

"Все чаще слышно про случаи, когда людей забирали прямо из очередей на АЗС, что также не очень законно", - пишет автор петиции.

Подчеркивается, что такая практика идет не на пользу оборонному потенциалу, так как в ряды ВСУ в итоге набирают не тех, кто сам добровольно вызывается в армию, а случайных граждан "с улицы".

Автор петиции предлагает набирать резерв из желающих служить и запретить выдавать повестки везде, кроме военкоматов.

Как сообщалось ранее, во Львове сотрудники местных военкоматов решили начать выдавать повестки возле церквей.