Вручать повестки в "Дія" не будут, - Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что вручать повестки с помощью приложения "Дія" не будут. Подобных планов на данный момент нет.

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Об этом Федоров рассказал журналистам.

"Такого точно не будет никогда. В "Дія" на данный момент есть возможность получать оповещения о судовых делах", - сказал министр.

По славам главы Минцифры, разработка данной функции не предусматривается.

Напомним, в Украине могут ввести схожую с израильской модель призыва на срочную службу в рамках реформ безопасности. Президент Владимир Зеленский заверил, что все изменения будут обсуждать с общественностью.

По его словам, изменения неизбежны, так как полномасштабная война внесла свои коррективы в общество.