Из-за войны в Украине могут изменить правила призыва, — Зеленский

В Украине могут ввести схожую с израильской модель призыва на срочную службу в рамках реформ безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам Израиля.

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Глава государства заверил, что все изменения будут обсуждать с общественностью.

"Говорить о том, что будет как раньше с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, не можем, подход будет изменен и для студенчества в том числе", – рассказал Зеленский, говоря о возможных новых моделях призыва.

По его словам, изменения неизбежны, так как полномасштабная война внесла свои коррективы в общество. При этом Зеленский считает, что израильская модель призыва на срочную службу может стать приемлемой после завершения нынешней войны.

В Израиле все граждане по достижению 18 лет обязаны пройти военную службу сроков 30 месяцев (мужчины) и 24 месяца (женщины).

"Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте ВСУ и МВД. Я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель с обществом, с общественностью", — подчеркнул гарант.

Напомним в Украине активно идет мобилизация, по этой причине в стране отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.