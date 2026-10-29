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В Пентагоне отклонили требование расследовать сбои Starlink в Украине

Старлинк
фото: starlink.com

Генеральный инспектор Министерства обороны США Платт Моринг III отклонил требование группы сенаторов провести расследование перебоев в передаче разведданных Украине и ограничения доступа Киева к системам связи Starlink и Starshield. Наблюдатель охарактеризовал инцидент как хозяйственный спор, находящийся вне его полномочий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В письме законодателям Моринг отметил, что заместитель министра обороны по вопросам политических дел Элбридж Колби проинформировал его, что перебои принадлежат к компетенции Министерства Военно-воздушных сил и Космических сил США и имеют договорный характер. Ранее инспектор переадресовал все запросы законодателей к Колби, указав, что оборонное ведомство самостоятельно принимает оперативно-политические решения.

Обращение к инспектору инициировала двухпартийная группа из девяти сенаторов во главе с демократкой Джин Шагин и республиканцем Томом Тиллисом. В письме от 15 октября сенаторы отмечали, что ограничения связи и перебои в раннем уведомлении создали прямую угрозу жизни американцев, в частности дипломатического, военного и персонала безопасности, который во время российских воздушных атак не мог вовремя добраться до укрытий.

Ограничение скорости Starlink и позиция Трампа

Снижение скорости систем Starlink и Starshield лишило украинскую армию возможности полноценно управлять ключевыми системами обороны. Илон Маск публично подтвердил закрытие лазейки, заявив, что Украина нарушила правила сервиса, используя Starlink для наступательных атак дронами.

В то же время украинские чиновники заявляли об ограничении передачи разведданных, из-за чего российские средства поражения наносили удары по гражданским объектам без предупреждения. В Пентагоне официально отрицали изменение политики передачи данных Киеву.

Инцидент развернулся на фоне требований президента США Дональда Трампа в Киев прекратить удары по российским НПЗ перед выборами из-за недовольства избирателей ростом цен на дизель. Трамп достиг договоренности с Владимиром Путиным об импорте дизельного горючего из России в США, в то время как предложение Владимира Зеленского остановить атаки на заводы в обмен на "зимний пакет" ПВО отклонил.

Сенатор Джин Шагин выразила обеспокоенность отказом инспектора проверять противоречивые заявления администрации Трампа и SpaceX, подчеркнув, что сбои ослабили оборону Украины и подвергли неоправданному риску персонал США. Она призвала провести независимый аудит и расследование, чтобы установить ответственные и избежать подобных инцидентов в будущем.

Starshield и Украина

В октябре 2026 появились сообщения об ограничении в работе отдельных спутниковых терминалов в Украине, в частности об отключении оборудования при определенных условиях движения.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.

По имеющейся информации, 24 октября украинское Министерство обороны сообщило о возобновлении стабильной работы Starlink/Starshield.

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.

Автор:
Максим Кольц

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