На конференции Technovation в Киеве обсудили использование цифровых инструментов в клиентском сервисе

В ходе конференции Technovation в Киеве обсудили использование искусственного интеллекта и цифровых инструментов для обработки обращений клиентов, анализа данных и организации работы компаний.

Как пишет Dilo, об опыте применения таких технологий рассказал генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Артем Коник.

По его словам, за последние семь лет компания развивала цифровую инфраструктуру для взаимодействия с потребителями и торговыми партнерами. В настоящее время контакт-центр и чаты ежегодно обрабатывают около 2,8 млн. обращений и контактов, а сервисы обеспечивают почти миллион доставок.

"Мы активно используем искусственный интеллект, который помогает не только реагировать на проблемы потребителей, но и прогнозировать их потребности. Это позволяет повышать качество сервиса и уменьшать нагрузку на команды" , - сказал он.

Генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Артем Коник. Фото предоставлено пресс-службой компании

Также гендиректор компании добавил, что цифровые системы помогают разрабатывать большие объемы информации и организовывать работу контакт-центра.

Отдельное внимание спикер уделил цифровому взаимодействию с торговыми партнерами. По его словам, компания использует мобильное приложение для коммуникации с более чем 25 тыс. представителей розничной торговли. Через него передают сообщения и организуют информационное взаимодействие.

Еще одной темой выступления стало использование цифровых технологий для организации работы в условиях военных рисков. В частности, Коник рассказал о дистанционном взаимодействии с торговыми партнерами в прифронтовых регионах, где физическое присутствие работников может быть ограничено.

Также, как он добавляет, компания использует автоматизированный мониторинг торговых точек с помощью камер. Это позволяет получать информацию дистанционно и уменьшать потребность в отдельных выездах персонала.

На конференции обсуждался ряд вопросов, включая применение ИИ в клиентском сервисе. Фото предоставлено прессслужбой "Филипп Моррис Украина"

В ходе выступления Коник также обратил внимание на роль анализа данных в планировании операционных процессов. По его словам, цифровые системы используются не только для обработки текущих обращений, но и для прогнозирования ситуаций, которые могут потребовать дополнительного внимания работников.

Таким образом, среди поднятых на конференции вопросов были применение искусственного интеллекта в клиентском сервисе, автоматизация взаимодействия с партнерами и использование дистанционных инструментов для организации работы в условиях ограничений безопасности.

Напомним, в мае 2026 года генеральным директором "Филипп Моррис Украина" был назначен Артем Коник. В этой должности он сменил Максима Барабаша.