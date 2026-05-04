Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Philip Morris призначила нового гендиректора в Україні: що відомо про Артема Коніка

Артем Конік
Артем Конік працює у компанії понад 20 років / Philip Morris

Компанія Philip Morris призначила Артем Коніка генеральним директором в Україні. На цій посаді він змінив Максима Барабаша й відповідатиме за управління бізнесом на українському ринку.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Конік працює у Philip Morris понад 20 років і має досвід роботи у різних напрямках, зокрема у сфері бізнес-планування, маркетингу та комерції. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у забезпеченні безперервності роботи компанії та її адаптації до умов війни.

Максим Барабаш, який очолював бізнес компанії в Україні та Молдові з 2022 року, отримав нове призначення – віцепрезидента Philip Morris International у Європейському регіоні. Він відповідатиме за кластер, що охоплює Україну, Румунію, Чехію, Словаччину та Молдову, а також продовжить координувати стратегічні проєкти для українського ринку.

"Артем Конік – сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи в компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris. Його призначення – частина нашої стратегії розвитку внутрішніх лідерів, які добре знають бізнес і здатні вести його вперед навіть у найскладніших умовах", – зазначив Максим Барабаш.

Фото 2 — Philip Morris призначила нового гендиректора в Україні: що відомо про Артема Коніка
Максим Барабаш очолював бізнес компанії в Україні та Молдові з 2022 року та став віцепрезидентом Philip Morris International у Європейському регіоні. Фото надане пресслужбою компанії

У пресслужбі додають, що це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець.

"Для мене велика честь очолити Philip Morris в Україні, особливо в такий складний час. Серед моїх ключових завдань – забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи, де ми бачимо потенціал для лідерства, і формувати майбутнє нашого бізнесу через розвиток нових категорій та зміну підходів до споживання", – прокоментував своє призначення Артем Конік.

Про Philip Morris

Philip Morris є одним із найбільших інвесторів і платників податків в Україні. У компанії заявляють, що продовжують інвестувати у виробництво, розвиток інновацій та створення робочих місць.

У 2025 році компанія сплатила 58,5 млрд грн податків до державного бюджету, а загалом за період повномасштабної війни – близько 190 млрд грн. Ця сума включає дві юридичні компанії: ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн".

Із 2022 року Philip Morris інвестувала в економіку України понад 70 млн доларів, а за час роботи на українському ринку – понад 770 млн доларів.

Delo.ua повідомляло, що у першому кварталі 2026 року "Філіп Морріс в Україні" сплатила 15,1 млрд грн податків, що на 18 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину податкових надходжень забезпечили акциз та ПДВ.

Автор:
Майя Калина