Philip Morris призначила нового гендиректора в Україні: що відомо про Артема Коніка

Компанія Philip Morris призначила Артем Коніка генеральним директором в Україні. На цій посаді він змінив Максима Барабаша й відповідатиме за управління бізнесом на українському ринку.

Конік працює у Philip Morris понад 20 років і має досвід роботи у різних напрямках, зокрема у сфері бізнес-планування, маркетингу та комерції. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у забезпеченні безперервності роботи компанії та її адаптації до умов війни.

Максим Барабаш, який очолював бізнес компанії в Україні та Молдові з 2022 року, отримав нове призначення – віцепрезидента Philip Morris International у Європейському регіоні. Він відповідатиме за кластер, що охоплює Україну, Румунію, Чехію, Словаччину та Молдову, а також продовжить координувати стратегічні проєкти для українського ринку.

"Артем Конік – сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи в компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris. Його призначення – частина нашої стратегії розвитку внутрішніх лідерів, які добре знають бізнес і здатні вести його вперед навіть у найскладніших умовах", – зазначив Максим Барабаш.

Фото надане пресслужбою компанії

У пресслужбі додають, що це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець.

"Для мене велика честь очолити Philip Morris в Україні, особливо в такий складний час. Серед моїх ключових завдань – забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи, де ми бачимо потенціал для лідерства, і формувати майбутнє нашого бізнесу через розвиток нових категорій та зміну підходів до споживання", – прокоментував своє призначення Артем Конік.

Про Philip Morris

Philip Morris є одним із найбільших інвесторів і платників податків в Україні. У компанії заявляють, що продовжують інвестувати у виробництво, розвиток інновацій та створення робочих місць.

У 2025 році компанія сплатила 58,5 млрд грн податків до державного бюджету, а загалом за період повномасштабної війни – близько 190 млрд грн. Ця сума включає дві юридичні компанії: ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн".

Із 2022 року Philip Morris інвестувала в економіку України понад 70 млн доларів, а за час роботи на українському ринку – понад 770 млн доларів.

Delo.ua повідомляло, що у першому кварталі 2026 року "Філіп Морріс в Україні" сплатила 15,1 млрд грн податків, що на 18 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину податкових надходжень забезпечили акциз та ПДВ.