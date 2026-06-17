Новий лідер на біржі: компанія SpaceX обігнала Amazon і стала п'ятою за вартістю у світі

SpaceX за підсумками триденного зростання акцій на 4,8% офіційно випередила Amazon за ринковою вартістю і посіла п'яте місце у світі з капіталізацією $2,65 трильйона. Цей показник приблизно на $8 мільярдів перевищує вартість Amazon

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

На піку денних торгів ринкова оцінка підприємства Ілона Маска тимчасово перевищувала вартість Microsoft, через що SpaceX ненадовго опинилася на четвертій позиції у світі.

Зростання акцій SpaceX

Зростання вартості акцій SpaceX на 49% відносно стартової ціни IPO, яка становила $135, свідчить про наявність стабільного попиту серед інвесторів. Ці результати створюють підґрунтя для виходу на біржу інших технологічних компаній, зокрема Anthropic PBC та OpenAI, чия оцінка прогнозується в районі $1 трильйон.

Важливу роль у швидкому старті відіграли роздрібні трейдери, які за перші два дні придбали такий обсяг акцій SpaceX, який дорівнює їхнім сукупним покупкам на всьому фондовому ринку США за попередній тиждень.

Попри високу капіталізацію, фінансові доходи SpaceX є суттєво нижчими, ніж у лідерів ринку. За 2025 рік компанія заробила $18,7 мільярда. Для порівняння, річний дохід Microsoft склав $281,7 мільярда, а дохід Amazon зафіксувався на позначці майже $717 мільярдів.

Аналітики очікують тиску на зниження вартості акцій після завершення терміну дії угод про блокування продажів для інсайдерів. Перший етап реалізації таких акцій відбудеться після оприлюднення квартальної фінансової звітності. Водночас пакет акцій, що належить Ілону Маску, заблоковано для продажу на весь перший рік торгів.



Топ-10 найдорожчих компаній

Загальна ситуація серед лідерів світового ринку виглядає так:

Nvidia посідає перше місце з капіталізацією близько $5 трильйонів. Alphabet займає другу сходинку з показником ринкової вартості $4,5 трильйони.

Apple знаходиться на третій позиції з вартістю трохи більше ніж $4,3 трильйони. Microsoft розташовується на четвертому місці з рівнем капіталізації біля $2,9 трильйони. SpaceX займає п'яту сходинку з оцінкою у $2,65 трильйона. Amazon опинилася на шостому місці з показником $2,64 трильйони.

TSMC посідає сьоме місце, маючи близько $2 трильйонів.

Broadcom перебуває на восьмій позиції з вартістю $1,8 трильйона.

Saudi Aramco посідає дев'яте місце з капіталізацією орієнтовно $1,7 трильйона.

Meta замикає першу десятку з ринковою вартістю близько $1,5 трильйона.

Нагадаємо, 15 червня акції SpaceX стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американській біржі Nasdaq. Цей стрибок збільшив ринкову вартість підприємства до 2,1 трильйона доларів