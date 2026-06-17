Новый лидер на бирже: компания SpaceX обогнала Amazon и стала пятой по стоимости в мире

SpaceX по итогам трехдневного роста акций на 4,8% официально опередила Amazon по рыночной стоимости и заняла пятое место в мире с капитализацией $2,65 триллиона. Этот показатель примерно на $8 миллиардов превышает стоимость Amazon.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

На пике дневных торгов рыночная оценка предприятия Илона Маска временно превышала стоимость Microsoft, поэтому SpaceX ненадолго оказалась на четвертой позиции в мире.

Рост акций SpaceX

Рост стоимости акций SpaceX на 49% по отношению к стартовой цене IPO, которая составляла $135, свидетельствует о наличии стабильного спроса среди инвесторов. Эти результаты создают основу для выхода на биржу других технологических компаний, в частности, Anthropic PBC и OpenAI, чья оценка прогнозируется в районе $1 триллион.

Важную роль в быстром старте сыграли розничные трейдеры, которые за первые два дня приобрели такой объем акций SpaceX, равный их совокупным покупкам на всем фондовом рынке США за предыдущую неделю.

Несмотря на высокую капитализацию, финансовые доходы SpaceX существенно ниже, чем у лидеров рынка. За 2025 год компания заработала $18,7 млрд. Для сравнения, годовой доход Microsoft составил $281,7 миллиарда, а доход Amazon зафиксировался на отметке почти в $717 миллиардов.

Аналитики ожидают давления на снижение стоимости акций после истечения срока действия соглашений о блокировании продаж для инсайдеров. Первый этап реализации подобных акций состоится после обнародования квартальной финансовой отчетности. В то же время пакет акций, принадлежащий Илону Маску, заблокирован для продажи на весь первый год торгов.



Топ-10 самых дорогих компаний

Общая ситуация среди лидеров мирового рынка выглядит следующим образом:

Nvidia занимает первое место с капитализацией около $5 триллионов. Alphabet занимает второе место с показателем рыночной стоимости $4,5 триллиона.

Apple находится на третьей позиции со стоимостью чуть более $4,3 триллиона. Microsoft располагается на четвертом месте с уровнем капитализации около $2,9 триллиона. SpaceX занимает пятую строчку с отметкой в $2,65 триллиона. Amazon оказалась на шестом месте с показателем $2,64 триллиона.

TSMC занимает седьмое место, имея около $2 триллионов.

Broadcom находится на восьмой позиции со стоимостью $1,8 триллиона.

Saudi Aramco занимает девятое место с капитализацией ориентировочно в $1,7 триллиона.

Meta замыкает первую десятку с рыночной стоимостью около $1,5 триллиона.

Напомним, 15 июня акции SpaceX стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq. Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов