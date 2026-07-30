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НДС на международные посылки до 150 евро: Кабмин повторно подал законопроект в Раду

посылки
Кабмин предлагает отменить льготы на посылки до 150 евро: / Depositphotos

Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Покупки за границей могут подорожать

В правительстве объясняют, что это позволит гармонизировать законодательство Украины с нормами Европейского Союза и создать равные условия для всех участников рынка.

В то же время, льгота для частных подарков стоимостью до 45 евро, которые присылаются безвозмездно, останется в силе.

Корецкий отметил, что украинские производители и продавцы платят НДС, тогда как часть импортных товаров, поступающих через международные почтовые отправления, имеет налоговое преимущество.

По его словам, отмена льготы будет способствовать честной конкуренции, поддержит отечественных производителей и обеспечит государственному бюджету более 10 млрд. грн. дополнительных поступлений ежегодно. Вырученные средства планируют направить на финансирование обороны, укрепление устойчивости государства и развитие украинской экономики.

В случае принятия законопроекта Верховной Радой новые правила вступят в силу не раньше 2027 года. За это время бизнес, международные маркетплейсы и операторы почтовой доставки могут адаптироваться к новым требованиям.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству финансов и другим ответственным органам разработать законопроект с парламентскими комитетами, народными депутатами всех фракций и групп, а также обеспечить широкое разъяснение его положений и причин введения новых правил для общественности.

Напомним, в мае Верховная Рада не поддержала ключевые поправки к законопроекту №12360, предусматривающему отмену налоговых льгот на международные посылки до 150 евро.

МВФ и ЕС требуют от Украины ввести НДС на посылки

Отмена льготы на   недорогие международные посылки   стало одним из ключевых условий для июньского пересмотра программы МВФ, настаивающего на расширении налоговой базы.

Подразумевается введение 20% НДС на все импортные товары в почтовых отправлениях независимо от стоимости. НДС должен начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

При этом для заказов по маркетплейсам налог планируют автоматически включать в цену, а льготу сохранят только для посылок между физлицами до 45 евро.

Предыдущие договоренности Украины с МВФ о получении нового финансирования предусматривали принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Также Европейский Союз хочет связать часть выплат из   кредита для Украины на сумму 90 млрд евро   с изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро. Предполагалось, что эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.

Автор:
Ольга Опенько