ЕС хочет сделать налог на посылки условием получения Украиной части кредита в 90 млрд евро

Европейский Союз хочет увязать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро с изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро. Согласно предлагаемому Еврокомиссией проекту, Киеву предстоит расширить применение 20% НДС для международных посылок, отменив норму о беспошлинном ввозе посылок стоимостью до 150 евро.

Это требование связано с условиями макрофинансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ), готового выделить Украине следующий транш при реформировании налогового законодательства.

При этом поправка в налоговое законодательство относительно налога на международные посылки непопулярна среди украинцев, поэтому остается вопрос, поддержит ли ее Верховная Рада.

Льготу предлагается сохранить только для посылок от частного лица частному лицу стоимостью до 45 евро.

По данным Bloomberg, Украина должна получить первый транш от ЕС в июне, второй запланированный на сентябрь, третий до конца года после завершения реформ.

В Еврокомиссии также заявили, что Евросоюз и Украина пока не заключили три соглашения, от которых зависит предоставление первых средств по кредиту в 90 млрд евро.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.