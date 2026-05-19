Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС хочет сделать налог на посылки условием получения Украиной части кредита в 90 млрд евро

еврокомиссия
Евросоюз хочет сделать налог на посылки до 150 евро условием получения Украиной части своего кредита / Depositphotos

Европейский Союз хочет увязать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро с изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро. Согласно предлагаемому Еврокомиссией проекту, Киеву предстоит расширить применение 20% НДС для международных посылок, отменив норму о беспошлинном ввозе посылок стоимостью до 150 евро.

Это требование связано с условиями макрофинансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ), готового выделить Украине следующий транш при реформировании налогового законодательства.

При этом поправка в налоговое законодательство относительно налога на международные посылки непопулярна среди украинцев, поэтому остается вопрос, поддержит ли ее Верховная Рада.

Льготу предлагается сохранить только для посылок от частного лица частному лицу стоимостью до 45 евро.

По данным Bloomberg,   Украина должна получить первый транш от ЕС в июне, второй запланированный на сентябрь, третий до конца года после завершения реформ.

В Еврокомиссии также заявили, что Евросоюз и Украина пока не заключили три соглашения, от которых зависит предоставление первых средств по кредиту в 90 млрд евро.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

Автор:
Светлана Манько