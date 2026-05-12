Налоги на международные посылки: Минфин объяснил, что предусматривают новые правила

Внедрение в Украине новой модели налогообложения международных отправлений (законопроекты №15112-Д и №12360) не приведет к задержкам с доставкой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Там отмечают, что предложение введения новой модели налогообложения международных почтовых отправлений получило широкое обсуждение среди общественности и бизнеса.

В Минфине подчеркивают, что это решение является ударом по «тени» и оптимизации налоговых платежей, ведь из 75 млн посылок ежегодно реально облагается налогом менее 1%.

"Сегодня коммерческие партии искусственно дробят на мелкие "личные" посылки до 150 евро, чтобы избежать налогов. Это и есть нелегальная схема, которую позволяет действующая льгота. По новой модели схема перестает работать", - утверждают в министерстве.

Поэтому ведомство объясняет, что на самом деле означает отмену льгот на посылки и опровергает мифы.

Задержки в доставке посылок

В Минфине убеждают, что процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой, как сейчас. Новая система будет включать в себя полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами.

Весь таможенный инструментарий, предусмотренный законодательной инициативой, исключает необходимость личного контакта покупателя с таможней или дополнительных временных расходов на границе. Механизм специально разработан так, чтобы не погружать таможню и не замедлять доставку.

Новое налогообложение на товары для нужд обороны

В Минфине утверждают, что законопроект не только не вредит обороноспособности страны — он укрепляет ее, снимая налоговые ограничения на вооруженные дроновые системы, которых в действующем законодательстве не было.

Действующее законодательство освобождает от НДС только беспилотные летательные аппараты без вооружения. Законопроект №15112-Д расширяет эту льготу — слова «без вооружения» исключаются, то есть от НДС освобождаются также вооруженные БпЛА и их части.

Что касается комплектующих и снаряжения, которые заказывают военные лично, то законопроект вводит специальные правила налогообложения исключительно для товаров, приобретенных через маркетплейсы в пределах дистанционной продажи. При этом НДС будет включаться в цену товара еще на этапе покупки оператором платформы.

Расчет налога

По данным ведомства, обязанность по начислению и уплате НДС (20%) возлагается на маркетплейс (электронный интерфейс). Для украинцев процесс будет привычным: налог будет автоматически включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки на платформе.

Также реформа четко разграничивает коммерческие операции и некоммерческие отправления. Посылки категории «от гражданина до гражданина» стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не преследуют цель дальнейшей реализации. Также хранятся лимиты на товары в несопровождаемом багаже (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) – до 150 евро без уплаты налогов.

Воздействие на экономическую активность

В Минфине напоминают, что украинский предприниматель всегда платил 20% НДС, а иностранные онлайн-продавцы и импортеры — нет. В ведомстве убеждены, что отмена льготы устраняет дискриминационные условия для национального производителя и создает условия для честной конкуренции.

По оценкам экспертов, потенциальные изменения обеспечат поступление в государственный бюджет около 10 млрд грн ежегодно.

Также законодательством предусмотрен достаточный переходный период. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года. Решение о старте системы будет принято правительством только после подтверждения полной готовности ИТ-компонента таможенных органов и соответствующего программного обеспечения маркетплейсов. Кроме того, в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Налог на международные посылки

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и негативно повлияет на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.