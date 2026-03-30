Изменение налогообложения: правительство одобрило законопроекты о военном сборе и правилах для платформ и посылок

Правительство одобрило пакет законопроектов, предусматривающих налогообложение доходов с цифровых платформ, международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продолжение уплаты военного сбора после отмены военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минфина.

Налогообложение после войны

Это комплексное решение направлено на детенизацию экономики, создание равных условий конкуренции для бизнеса и обеспечение финансирования ключевых потребностей государства после достижения стабильного мира.

Законопроекты также предусматривают гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза и ОЭСР.

Цифровые платформы

Законопроект предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией (DAC7) и специального режима налогообложения для физических лиц, получающих доходы через цифровые платформы.

Ставка налога на доходы физических лиц составит 5% вместо нынешних 18%. Налоговым агентом будет выступать оператор платформы, автоматически начисляющий и уплачивающий налоги.

Важно, что введен порог налогообложения для продажи товаров до 2 тысяч евро в год, что освобождает от налога разовые некоммерческие операции.

Обложение международных почтовых и экспресс-отправлений

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

Продолжение уплаты военного сбора

Предусматривается продление уплаты военного сбора в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения с учетом сохранения высоких потребностей в финансировании сектора безопасности и обороны и восстановления Украины.

Напомним, 19 марта Министерство финансов обнародовало обновленную редакцию так называемого "большого налогового законопроекта", который, среди прочего, предусматривает продление уплаты. военного сбора в Украине и после окончания войны с Россией, до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

Действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. В частности, до конца марта 2026 г. правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.

МВФ давал Украине время до конца марта

Ранее МВФ выразил обеспокоенность способностью Украины продолжать получать помощь из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов и дал время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Да, Верховная Рада должна утвердить ряд налоговых изменений. Среди них:

повышение налогов для бизнеса и населения;

ввод НДС для упрощенной системы;

снижение порога для налогообложение заграничных посылок до €150.

Также Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложение цифровых платформ, требовавших МВФ. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Кроме того, часть законодательных инициатив до сих пор даже не вынесена на обсуждение. Bloomberg писал, что ситуация усугубляется внутренним конфликтом: депутаты не голосуют "в знак неповиновения президенту Владимиру Зеленскому, что может привести к параличу работы парламента".