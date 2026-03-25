Эксперты согласились с Минфином: сколько получит госбюджет от налогообложения доходов от цифровых платформ

Возможное введение в Украине налогообложения доходов физических лиц, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, может принести государственному бюджету 14-15 млрд грн в год дополнительных доходов.

Такие цифры озвучил в комментарии для Delo.ua координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, анализируя обнародованный Министерством финансов так называемый "большой налоговый законопроект".

Как предлагается облагать доходы от цифровых платформ

Украинское правительство в рамках обязательств перед Международным валютным фондом и с целью увеличения доходной части государственного бюджета предлагает ввести налогообложение доходов физических лиц, получающих доходы от сотрудничества с электронными платформами. В частности, речь идет о сотрудниках служб доставки (курьерах), водителях такси, специалистах, предоставляющих услуги ремонта на дому и т.д. К примеру, под действие норм предлагаемого законопроекта подпадают такие компании как Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Предлагается ввести упрощенное налогообложение таких физических лиц – на уровне 5% от дохода плюс 5% военного сбора. В настоящее время действующим законодательством предусмотрено налогообложение таких работников на уровне 18% НДФЛ плюс 5% ВС. В итоге, настаивают инициаторы законопроекта, введение новых правил налогообложения должно уменьшить налоговую нагрузку на физлиц, предоставляющих услуги в сотрудничестве с цифровыми платформами.

Под действие новых правил (в случае принятия закона) потенциально подпадают около 300 тысяч человек, которые не должны будут беспокоиться относительно администрирования уплаты налогов, поскольку налоговыми агентами станут цифровые платформы.

Если стоимость предоставленных физлицом через цифровую платформу услуг или проданных товаров в течение года не превышает эквивалент 2 тыс. евро, а количество транзакций не выше 30, эти доходы вообще не облагаются налогом.

При этом, отмечает Олег Гетман, СМИ ошибочно окрестили эту налоговую инициативу правительства "налогом на OLX": "Абсолютно неверная формулировка. Доски объявлений типа Avizо или OLX не попадают под регулирование вообще, даже если речь идет о годовых доходах от них более 2 тысяч евро, поскольку под регулирование попадают те платформы, которые получают комиссии с операций продажи товаров или услуг".

Единственное исключение — сервис OLX Доставка, который потенциально подпадает под новое регулирование. Но и там, уверен эксперт, большинство операций не будет облагаться налогом, поскольку вряд ли их объем будет превышать 2 тыс. евро в год.

Как эксперты оценивают инициативу по налогообложению доходов от цифровых платформ

По словам Олега Гетмана, экспертное сообщество положительно оценивает эту инициативу правительства, поскольку огромная "армия" самозанятых лиц сможет легализовать свои доходы. При этом государственный бюджет в виде налогов дополнительно получит около 14–15 млрд грн.

"Это реальные оценки. При этом экспертные оценки в этом случае совпадают с оценками Министерства финансов", — отмечает собеседник издания.

По его словам, данную правительственную инициативу поддерживают ведущие бизнес-ассоциации, цифровые платформы, которых потенциально касается новое регулирование, а также ведущие аналитические центры. Более того, утверждает собеседник Delo.ua, инициативу потенциально поддерживают те же водители и курьеры. В частности, говорит Олег Гетман, об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный Киевской школой экономики, по результатам которого уровень поддержки идеи налогообложения доходов от цифровых платформ составляет 74%.

Правительственную инициативу прокомментировал для Delo.ua старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский. Среди позитивов нового подхода к налогообложению он отмечает тот момент, что самозанятым не нужно будет регистрироваться в качестве ФЛП и предоставлять отчетность. Для них все станет даже проще, чем упрощенная система налогообложения. Более того — платформы, которые сейчас за свои услуги берут значительно больше 5%, готовы взять на себя большую часть налога.

В целом, говорит эксперт, все было бы хорошо, если бы не две вещи. "Во-первых, Минфин зачем-то вписал для продавцов личных вещей (на практике — только работающих через OLX-доставку), с которых налог не взимается, абсурдное ограничение сначала в 3 продажи в год, что утопило начальный ПЗУ №14025, а теперь — в 30 продаж. Вместо этого нужно избавиться от устаревшего "бага" в Налоговом кодексе и перейти к налогообложению только собственно дохода от продажи вещей, то есть разницы цен продаж и покупки. А порог определить только по сумме 2 тыс. евро в год, без ограничений на количество продаж. Ну или вообще не касаться продажи товаров, а "баг" убрать отдельным законом", — говорит Дубровский.

Во-вторых, к 5% налога прибавилось еще столько же военного сбора. Так что общая налоговая нагрузка составляет не 5%, а 10%.

Напомним, действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. В частности, до конца марта 2026 года правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.