Налоги, коррупция, ФЛП и госбанки: что действительно прописано в новом меморандуме с МВФ

Новый меморандум между Украиной и Международным валютным фондом, который был подписан на днях, содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинская власть должна реализовать в 2026 году.

Речь идет о так называемых структурных маяках – конкретных шагах с определенными сроками выполнения. Они включают налоговую политику, реформу таможни, корпоративное управление государственных банков, борьбу с коррупцией и энергетическую политику.

Ключевым элементом меморандума является пакет налоговых изменений на 2026-2027 годы, который отразится и на гражданах, и на бизнесе.

Девять структурных маяков МВФ

В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года.

Новые правила для государственных банков

Первый маяк касается банковского сектора. МВФ настаивает на том, что если несистемный банк переходит в государственную собственность, его не должны докапитализировать за счет бюджета. Однако такие банки должны передаваться в Фонд гарантирования вкладов для урегулирования или ликвидации.

Это положительное изменение, фактически это попытка предотвратить повторение ситуаций, когда государство тратит значительные средства на спасение проблемных банков.

Усиление отбора наблюдательных советов госбанков

До конца февраля 2026 года Украина должна усилить процедуру отбора членов наблюдательных советов государственных банков. МВФ требует усилить процедуру отбора наблюдательных советов госбанков, чтобы минимизировать политическое влияние: отбор должен проходить через открытый конкурс с привлечением международных рекрутинговых компаний, с четкими критериями независимости (отсутствие конфликта интересов, профессиональный опыт в банковском секторе или финансах, международный опыт корпоративного управления) и регулярной оценкой эффективности работы наблюдательных советов. Это важный элемент реформы корпоративного управления, которая должна увеличить независимость госбанков и подготовить их к будущей приватизации.

Пакет налоговых мер на 2026-2027 годы

До конца марта 2026 года правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.

Назначение нового руководителя таможни

До конца марта 2026 года правительство должно назначить постоянного руководителя Государственной таможенной службы. Таможня традиционно является одним из наиболее проблемных органов с точки зрения коррупции и потерь бюджета. Убытки госбюджета от "серого импорта" оцениваются специалистами в 105-120 млрд грн в год. Поэтому кадровое решение является одним из ключевых элементов перезагрузки ГТС, предусмотренным Законом №3977-IX (который был принят более года назад – осенью 2024 года).

Гармонизация с правилами ОЭСР

До июня 2026 года Украина должна подать в парламент изменения в Налоговый кодекс относительно обновления правил трансфертного ценообразования, имплементации европейской директивы ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) – набор правил Европейского Союза, направленных на ограничение агрессивного налогового планирования транснациональных компаний. Это сложные специализированные инструменты, крайне важно, чтобы редакция этих проектов учитывала низкое качество институтов и значительный уровень коррупции в Украине.

Новая стратегия государственных банков

К середине 2026 года правительство должно утвердить обновленную стратегию развития государственных банков. Она должна учитывать планы их долгожданной приватизации и реформы системы государственных гарантий. В настоящее время госбанки составляют более 60% банковского сектора, поэтому как можно быстрее необходимо начать их приватизацию.

Контроль рисков третьих сторон в финансовом секторе

До июня 2026 года регуляторы должны ввести систему надзора за рисками, связанными с третьими сторонами. Речь идет прежде всего о рисках аутсорсинга, IT-провайдерах и других внешних партнерах финансовых учреждений.

Риск-ориентированная проверка деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции должно ввести новую систему проверки деклараций. Она должна базироваться на риск-ориентированном подходе и уделять особое внимание декларациям чиновников: каждая декларация будет получать рейтинг риска на основе автоматического анализа данных и сверки с государственными реестрами. Декларации с низким риском будут проверяться автоматически, тогда как НАПК будет проводить полные проверки, прежде всего, относительно деклараций высокопоставленных чиновников и случаев с наибольшими признаками коррупционных рисков.

Анализ энергетических субсидий

Меморандум предусматривает проведение к июлю 2026 года комплексного анализа системы энергетических субсидий – в сфере электроэнергии, газа и теплоснабжения. Украина должна оценить их полную фискальную стоимость, масштабы перекрестного субсидирования и адресность поддержки. На основе этого анализа правительство должно подготовить сценарии реформ, предусматривающих постепенное приближение энергетических тарифов для населения к экономически обоснованному уровню и концентрацию государственной помощи на наиболее уязвимых домохозяйствах. Это положительное решение, давно ожидаемое украинскими экономистами.

Налоговый пакет: от ФЛП до цифровых платформ

Ключевым элементом документа являются именно налоговые изменения, которые могут существенно повлиять на бизнес и граждан.

Налог на доходы от цифровых платформ (не распространяется на рекламные доски, типа Авизо, OLX)

Правительство планирует ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, в частности Uber, Bolt, Glovo, Uklon, Кабанчик и т.д. Это полезное для экономики изменение, которое позволит официально работать более 400 тысяч человек. Цифровые платформы станут налоговыми агентами, и физическим лицам не придется подавать декларации или регистрироваться. Новое регулирование не распространяется на доски объявлений (Авизо, OLX), которые не получают комиссию за реализуемые товары или услуги.

Изменения упрощенной системы

Правительство планирует постепенно трансформировать упрощенную систему, чтобы снизить использование этого режима крупным бизнесом. Предлагается исключение "рисковых" видов деятельности по упрощенке. Это рисковый пункт Меморандума, потому что под "рисковые" могут попасть необходимые для упрощенки виды деятельности. Это предложение должно быть проработано Кабмином в инклюзивном процессе, с участием ведущих бизнес-ассоциаций и экономических аналитических центров, чтобы изменения были оптимальными – минимизировали "серые схемы" и не навредили добросовестному микробизнесу.

Пункт по НДС для ФЛП, вызвавший негативную реакцию бизнес-сообщества и аналитических центров – в новом Меморандуме трансформировался – теперь он предусматривает переход на НДС по достижению ориентировочно 4 млн гривен, новация должна быть с 1 января 2027 года. Это значительно лучше 1 млн гривен, но все еще недостаточно высокий порог для переходного периода до вступления в ЕС, и это ниже, чем в большинстве стран ЕС (Италия, Франция, Словения, Австрия, Хорватия и т.д.). Целесообразно установить порог в 85 тыс. евро в год вступления в ЕС, а к тому времени предусмотреть более высокий порог.

Если порог в 4 млн грн ввести с 2027 года – это приведет к еще большему дроблению малого бизнеса и сокрытию оборотов ФЛП.

Борьба с дроблением бизнеса

Одной из ключевых новаций станет правило противодействия искусственному дроблению компаний. Речь идет о ситуациях, когда крупный бизнес делится на сотни псевдо-ФЛП, чтобы платить меньше налогов. Это еще один рисковый пункт Меморандума, к которому следует подойти взвешено и с привлечением ключевых стейкхолдеров. Критерии для определения дроблений должны быть четкими, определенными на основе мирового опыта с учетом украинской специфики. Определенный набор критериев был определен аналитическими центрами, он нуждается в профессиональной проработке и закреплении в законодательстве. В случае введения оптимального набора критериев – это будет полезным изменением, которое минимизирует схему "дробления" и снизит риски для реального малого бизнеса.

Отмена льгот для китайских маркетплейсов (посылки до 150 евро)

Меморандумом предусмотрен переход на систему IOSS и отмена льгот на международные посылки до 150 евро. Это позволяет оставить простое администрирование, поскольку НДС уплачивается непосредственно в момент покупки на маркетплейсе. Это создает "зеленый коридор" для посылок: таможня автоматически пропускает товар без задержек на начисление платежей, бумажной волокиты или неожиданных счетов при получении на почте. Заказчик заранее видит финальную стоимость заказа, что делает онлайн-шопинг более прозрачным и избавляет от необходимости взаимодействовать с таможенными брокерами.

С экономической точки зрения – этот шаг выравнивает условия игры для украинского бизнеса, который платит налоги с каждого производимого или ввезенного товара, в отличие от беспошлинных посылок из Китая. Это стимулирует внутренний рынок, создает условия для честной конкуренции и обеспечивает стабильное наполнение бюджета, что важно в условиях войны. Кроме того, такая реформа является частью евроинтеграции, поскольку приводит украинские правила торговли в соответствие со стандартами ЕС, где льготы по НДС на дешевый импорт были отменены в 2021 году для защиты собственного производителя.

Обновление правил трансфертного ценообразования и ATAD

В соответствии с Меморандумом КМУ должен зарегистрировать до июня 2026 года законопроект о гармонизации с ЕС правил борьбы с уклонением от налогообложения. Минфин наработал соответствующий законопроект и обнародовал для публичного обсуждения. Анализ этого законопроекта от Минфина свидетельствует о значительном количестве не оптимальных норм в нем. Документ значительно расширяет дискрецию налоговых органов и вводит агрессивный инструментарий давления – из-за крайне размытого и с возможностью двучтений понятия "налоговых злоупотреблений", расширяет требования по "деловой цели" на внутренние операции. Несмотря на декларации о соответствии стандартам ЕС, ряд норм носят искаженный национальный характер, создают критические барьеры для инвестиций и делают любые экономические связи с Украиной фискально опасными.

Что имеем в итоге?

Новый меморандум с МВФ демонстрирует четкую тенденцию: взят курс на расширение налоговой базы и усиление контроля за уплатой налогов.

Меморандум является не только техническим документом для получения финансирования. Фактически, это дорожная карта налоговой и экономической политики Украины на ближайшие годы.

Документ содержит значительное количество положительных пунктов, в то же время несколько рисковых пунктов. Крайне важно, чтобы все описанные положительные пункты, которых абсолютное большинство в Меморандуме – были реализованы как можно быстрее, а рисковые пункты (НДС для ФЛП, ATAD, критерии "антидробления") – были проработаны Кабмином с ведущими аналитическими центрами, чтобы их редакция была оптимальной для Украины.