Оподаткування після війни: уряд схвалив законопроєкти про військовий збір і правила для платформ та посилок

Уряд схвалив пакет законопроєктів, які передбачають оподаткування доходів з цифрових платформ, міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Оподаткування після війни

Це комплексне рішення спрямоване на детінізацію економіки, створення рівних умов конкуренції для бізнесу та забезпечення фінансування ключових потреб держави після досягнення стабільного миру.

Законопроєкти також передбачають гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу та ОЕСР.

Цифрові платформи

Законопроєкт передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (DAC7) та спеціального режиму оподаткування для фізичних осіб, які отримують доходи через цифрові платформи.

Ставка податку на доходи фізичних осіб складе 5% замість нинішніх 18%. Податковим агентом виступатиме оператор платформи, що автоматично нараховуватиме та сплачуватиме податки.

Важливо, що введено поріг оподаткування для продажу товарів до 2 тисяч євро на рік, що звільняє від податку разові некомерційні операції.

Оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

Продовження сплати військового збору

Передбачається продовження сплати військового збору протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану з урахуванням збереження високих потреб у фінансуванні сектору безпеки і оборони та відновлення України.

Нагадаємо, 19 березня Міністерство фінансів оприлюднило оновлену редакцію так званого "великого податкового законопроєкту", який, серед іншого, передбачає подовження сплати військового збору в Україні і після закінчення війни з Росією, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України.

Діючий меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом містить чіткий перелік структурних реформ, які українська влада має реалізувати у 2026 році. У документі визначено дев’ять основних реформ, які Україна має виконати у найближчі півтора року. Зокрема, до кінця березня 2026 року уряд повинен ухвалити комплексний пакет податкових змін. Саме цей пункт є найбільш масштабним. Він включає реформу спрощеної системи оподаткування, нові правила для міжнародного бізнесу, оподаткування цифрової економіки та інші зміни. Фактично йдеться про одну з найбільших податкових реформ за останні роки.

МВФ давав Україні час до кінця березня

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Так, Верховна Рада має затвердити низку податкових змін. Серед них:

підвищення податків для бізнесу та населення;

введення ПДВ для спрощеної системи;

зниження порога для оподаткування закордонних посилок до €150.

Також Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав МВФ. За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Крім того, частину законодавчих ініціатив досі навіть не винесено на обговорення. Bloomberg писав, що ситуація посилюється внутрішнім конфліктом: депутати не голосують "на знак непокори президенту Володимиру Зеленському, що може призвести до паралічу роботи парламенту".