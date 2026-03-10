Рада відхилила законопроект про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада не підтримала законопроект №14025 про оподаткування цифрових платформ. За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

"Законопроект про оподаткування цифрових платформ №14025 Рада провалила. За лише – 168", - написав він.

Законопроект передбачав внесення змін у податкове законодавство відповідно до вимог МВФ, зокрема:

скасування пільги на посилки до 150 євро;

введення ПДВ для ФОП;

закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.

Уряд планував внести ці правки до другого читання, проте парламент відмовився підтримати законопроект.

"Податок на OLX": що було раніше

У квітні 2025 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачав оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.

Після відставки уряду, в липні, був автоматично відкликаний законопроєкт №13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках довелося б платити до 23% податків з отриманих коштів.

Тоді уряд пропонував, аби Державна податкова служба отримувала на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій розкривалася б банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

Своєю чергою, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

У лютому цього року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йшлося про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.