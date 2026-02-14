МВФ скасував попередні умови для нової програми України на $8,1 млрд

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.

За її словами, наразі немає жодних prior actions для отримання програми. Питання України планують винести на засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого.

Це перший випадок в історії співпраці України з Фондом, коли попередні умови були скасовані та переведені у статус структурних маяків. Раніше, навпаки, через невиконання маяки переводилися у статус prior actions.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Коли можливий перший транш

Скасування попередніх умов дозволяє раді директорів ухвалити рішення щодо кредитування вже на одному з найближчих засідань. Перший транш може надійти протягом кількох днів після затвердження програми. За словами Свириденко, його обсяг очікується на рівні $1,5 млрд.

Нова програма також відкриває можливість для отримання фінансування від ЄС на 2026–2027 роки у розмірі 90 млрд євро. Україна розраховує у 2026 році отримати 60 млрд євро (15 млрд — на бюджетні потреби, 45 млрд — на оборону), у 2027 році — ще 30 млрд євро.

Податкові зміни об’єднають в один закон

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. Вони будуть об’єднані в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.

Документ передбачатиме:

запровадження ПДВ для ФОПів (з підвищенням порогу з 1 млн до 4 млн грн),оподаткування цифрових платформ,

зміни щодо мит на посилки,

продовження 5% військового збору.

За оцінками уряду, підвищення порогу означає, що ПДВ стосуватиметься близько 257 тис. підприємців замість 660 тис. Термін запровадження ПДВ обговорюється — це може бути 2028 рік або момент вступу України до ЄС.

Законопроєкт планують ухвалити у березні, однак, за словами прем’єра, наразі в парламенті бракує голосів для його підтримки.

Чому МВФ змінив позицію

За словами Свириденко, рішення про пом’якшення умов стало можливим після переговорів із Фондом та візиту до Києва керівниці МВФ Крісталіна Георгієва. Вона особисто ознайомилася з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В уряді зазначають, що через масштабні обстріли енергетики ситуація в країні суттєво змінилася порівняно з періодом, коли формувалися попередні умови програми.

Нагадаємо, через негативну реакцію населення, уряд спробував пом'якшити непопулярне підвищення податків, яке вимагав Міжнародний валютний фонд, як умову для отримання понад 8 мільярдів доларів у рамках програми фінансування і на початку лютого звернувся з цим до партнерів.

Рада бізнес-омбудсмена також виступила проти цієї ініціативи, наголошуючи, що це може стати критичним тягарем для малого та мікробізнесу в Україні.

Вже вчора Свириденко заявила, що уряд не подаватиме законопроєкт про запровадження обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців, чий річний оборот перевищує 1 мільйон гривень.