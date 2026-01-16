ПДВ для ФОПів: в BRDO запропонували альтернативу зниженню порогу до 1 млн грн для "спрощенців"

Візит очільниці МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва знову актуалізував питання податкової реформи. Одна з ключових вимог Фонду — запровадження обов’язкового ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Проте експертно-аналітичний центр BRDO (Офіс ефективного регулювання) застерігає: поточний план уряду з порогом в 1 млн грн може призвести до закриття або тінізації чверті малих підприємців у сфері послуг.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на публікацію пресслужби центру.

"Україна справді потребує збільшення внутрішніх доходів для досягнення стійкості та меншої залежності від зовнішнього фінансування з метою контролю над власним розвитком — як це зазначено у Національній стратегії доходів. Втім, запропонований Мінфіном механізм реалізації цих цілей, що передбачає збільшення надходжень до державного бюджету завдяки поширенню чинного порогу реєстрації ПДВ на "спрощенців", матиме зворотний ефект", — зазначають в BRDO.

Що пропонують в BRDO?

Як альтернативу зниженню порогу реєстрації ПДВ до 1 млн грн для 1-3 груп спрощеної системи оподаткування (ССО), BRDO пропонує комплексний план:

визначити за ціль встановлення порогу реєстрації ПДВ для усіх підприємців незалежно від системи оподаткування до граничного для країн-членів ЄС рівня у 85 000 євро;



поетапно вирівнювати поріг ПДВ: підвищити для загальної системи, розробити спрощене адміністрування ПДВ для малого бізнесу, поширити збільшений поріг ПДВ на платників єдиного податку після завершення воєнного стану з достатнім перехідним періодом;



спростити адміністрування ПДВ для всього бізнесу;

впровадити інструменти протидії бізнес-моделям ухилення від ПДВ відповідно до EU VAT Directive ;

EU VAT Directive запровадити цифрові аналітичні інструменти ризик‑орієнтованого контролю.

"При внесенні змін до Податкового кодексу закликаємо враховувати ширший контекст: потребу в збереженні життєздатності малого бізнесу, утриманні від переходу в тінь та міграції бізнесу і активних громадян за кордон, особливо в умовах війни; підтримку самозайнятості та рівня доходів населення", — зазначили в BRDO.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 15 січня здійснила несподіваний візит до Києва та повідомила, що найближчими тижнями планується направити на затвердження раді директорів МВФ нову програму кредитування України на суму 8,1 млрд доларів.