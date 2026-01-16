МВФ вимагає скасування ПДВ-пільг для ФОПів перед новою програмою кредитування України

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у четвер здійснила несподіваний візит до Києва та повідомила, що найближчими тижнями планується направити на затвердження раді директорів МВФ нову програму кредитування України на суму 8,1 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Під час зустрічей із президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями обговорювали виконання попередньої угоди та умови нової програми. Георгієва наголосила на необхідності просування заходів щодо оподаткування, зокрема скасування пільг з ПДВ для споживчих товарів, включно з ФОПами.

МВФ очікує, що цей захід буде впроваджений, навіть якщо повне ухвалення парламентом займе більше часу.

"Щодо звільнення від ПДВ, ми чітко дали зрозуміти, що це має статися. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, як отримати підтримку парламенту та впровадити його на практиці", — сказала Георгієва.

У межах візиту Георгієва також ознайомилася зі станом енергетичної інфраструктури Києва, постраждалої від російських ударів, та зустрілася з керівниками бізнесу і міжнародними інвесторами.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що присутність Георгієвої є "важливим сигналом підтримки України", особливо у складний період для енергетичного сектору та економіки країни в умовах війни.

У четвер відбулася зустріч голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Підласа наголосила, що уряд і парламент підготувалися до можливих затримок фінансування. За її словами, на перший квартал 2026 року в країні достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету та забезпечення всіх гарантованих державою виплат.