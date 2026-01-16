Запланована подія 2

Виконано одну умову з чотирьох: Україна готова до затримок фінансування від МВФ, коштів вистачить на перший квартал

У четвер відбулася зустріч голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Під час зустрічі обговорювали виконання попередніх умов (prior actions) для запуску нової програми співпраці України з МВФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Підласи.

Підласа наголосила, що уряд і парламент підготувалися до можливих затримок фінансування. За її словами, на перший квартал 2026 року в країні достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету та забезпечення всіх гарантованих державою виплат.

Водночас вона підкреслила необхідність якнайшвидшого затвердження програми співпраці на засіданні ради директорів МВФ, що відкриє шлях до отримання бюджетного фінансування від ЄС та МВФ.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету виконав одну з чотирьох prior actions — ухвалення Державного бюджету на 2026 рік. Загалом з 2023 року комітет вів і забезпечив виконання восьми ключових маяків.

Найбільш проблемними для голосування залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок та обкладення ПДВ фізичних осіб-підприємців.

Під час переговорів було наведено аргументи на користь послаблення цих вимог до затвердження програми співпраці радою директорів, зокрема враховуючи складні умови ведення бізнесу через відсутність світла, опалення та постійні обстріли.

Нагадаємо, вранці 15 січня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва з неоголошеним візитом для проведення переговорів з керівництвом України.

Автор:
Тетяна Гойденко