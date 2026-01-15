Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підтримку України з боку МВФ: деталі зустрічі (ФОТО)

Сьогодні, 15 січня, глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва з неоголошеним візитом для проведення переговорів. Увечері Георгієва зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зустріч із президентом

Глава держави подякував за увагу до України та програми, які допомагають посилювати українську економіку та стійкість, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики.

"Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують цей період, який дуже холодний, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше. В будь-якому разі ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Ми розраховуємо на нову програму", — підкреслив Володимир Зеленський.

Директорка-розпорядниця МВФ розповіла, що перед зустріччю на власні очі побачила один з енергетичних об’єктів, який був пошкоджений унаслідок російських обстрілів.

"Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги", – наголосила Георгієва.

Зустріч Зеленського з главою МВФ Георгієвою / Офіс президента

Вона запевнила, що продовжить докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МФВ та український уряд працюють з осені минулого року. Під час зустрічі сторони обговорили підготовку цієї програми, яка передбачатиме розширене фінансування на 2026–2029 роки для підтримки макрофінансової стабільності, фінансування критично важливих оборонних та соціальних потреб, а також відбудови України після закінчення війни.

Зустріч Георгієвої і Свириденко

Дещо раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Зустріч Свириденко з главою МВФ Георгієвою / Урядовий портал

Важливою частиною візиту став огляд одного з найбільших енергооб'єктів Києва, який серйозно постраждав від обстрілів. Разом із Прем'єр-міністром Юлією Свириденко глава МВФ побачила реальні масштаби руйнувань.

Сторони окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності.

"МВФ є одним з ключових міжнародних фінансових партнерів України…Ми цінуємо нашу співпрацю", – наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Україна перебуває за крок до отримання нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Як повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак, засідання Ради директорів може відбутися вже у лютому 2026 року.