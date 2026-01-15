- Категория
Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили поддержку Украины со стороны МВФ: детали встречи (ФОТО)
Сегодня, 15 января, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом для переговоров. Вечером Георгиева встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Встреча с президентом
Глава государства поблагодарил за внимание к Украине и программу, которая помогает усиливать украинскую экономику и устойчивость, особенно сейчас, когда российские удары и жесткая зимняя погода создают серьезные вызовы.
"Вы видите, что атаки происходят не только ночью, но и утром и днем. Они используют этот очень холодный период, особенно в течение этих двух недель, чтобы атаковать нас как можно больше. В любом случае мы благодарны за возможность иметь макрофинансовую стабильность благодаря отношениям с МВФ. Мы рассчитываем на новую программу", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Директор-распорядитель МВФ рассказала, что перед встречей воочию увидела один из энергетических объектов, который был поврежден в результате российских обстрелов.
"Мы восхищаемся силой украинского народа. И для нас честь быть институтом, который может протянуть вам руку помощи", – подчеркнула Георгиева.
Она заверила, что продолжит прилагать усилия для реализации новой программы финансирования, над которой МФВ и украинское правительство работают с осени прошлого года. В ходе встречи стороны обсудили подготовку этой программы, которая будет предусматривать расширенное финансирование на 2026-2029 годы для поддержки макрофинансовой стабильности, финансирования критически важных оборонных и социальных потребностей, а также восстановления Украины после войны.
Встреча Георгиевой и Свириденко
Несколько ранее премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой.
Важной частью визита стал обзор одного из крупнейших энергообъектов Киева, серьезно пострадавшего от обстрелов. Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко глава МВФ увидела реальные масштабы разрушений.
Стороны отдельно обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая крайне важна для поддержки макрофинансовой стабильности.
"МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины… Мы ценим наше сотрудничество", – подчеркнула Юлия Свириденко.
Напомним, Украина находится в шаге от получения новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда. Как сообщила директор Фонда по коммуникациям Джули Козак, заседание Совета директоров может состояться уже в феврале 2026 года.