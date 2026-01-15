Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили поддержку Украины со стороны МВФ: детали встречи (ФОТО)

Сегодня, 15 января, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом для переговоров. Вечером Георгиева встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Встреча с президентом

Глава государства поблагодарил за внимание к Украине и программу, которая помогает усиливать украинскую экономику и устойчивость, особенно сейчас, когда российские удары и жесткая зимняя погода создают серьезные вызовы.

"Вы видите, что атаки происходят не только ночью, но и утром и днем. Они используют этот очень холодный период, особенно в течение этих двух недель, чтобы атаковать нас как можно больше. В любом случае мы благодарны за возможность иметь макрофинансовую стабильность благодаря отношениям с МВФ. Мы рассчитываем на новую программу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Директор-распорядитель МВФ рассказала, что перед встречей воочию увидела один из энергетических объектов, который был поврежден в результате российских обстрелов.

"Мы восхищаемся силой украинского народа. И для нас честь быть институтом, который может протянуть вам руку помощи", – подчеркнула Георгиева.

Встреча Зеленского с главой МВФ Георгиевой / Офис президента

Она заверила, что продолжит прилагать усилия для реализации новой программы финансирования, над которой МФВ и украинское правительство работают с осени прошлого года. В ходе встречи стороны обсудили подготовку этой программы, которая будет предусматривать расширенное финансирование на 2026-2029 годы для поддержки макрофинансовой стабильности, финансирования критически важных оборонных и социальных потребностей, а также восстановления Украины после войны.

Встреча Георгиевой и Свириденко

Несколько ранее премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой.

Встреча Свириденко с главой МВФ Георгиевой / Правительственный портал

Важной частью визита стал обзор одного из крупнейших энергообъектов Киева, серьезно пострадавшего от обстрелов. Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко глава МВФ увидела реальные масштабы разрушений.

Стороны отдельно обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая крайне важна для поддержки макрофинансовой стабильности.

"МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины… Мы ценим наше сотрудничество", – подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, Украина находится в шаге от получения новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда. Как сообщила директор Фонда по коммуникациям Джули Козак, заседание Совета директоров может состояться уже в феврале 2026 года.