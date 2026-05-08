Война Война
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 8 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1535-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 мая 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 208 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 99 авиационных ударов, сбросил 292 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9113 дронов-камикадзе и осуществил 3126 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка Сумской области; Любицкое, Верхняя Терса, Воздвиженская и Долинка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава и одну вражескую артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений, враг совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 23 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Лиман и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Радьковка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево, Ставки, Диброва и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Русиного Яра, Плещеевки и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Торецкое, Новое Шахово, Удачное, Молодецкое, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Прилуки, Железнодорожное, Староукраинка, Верхняя Терса, Запорожье, Волшебное и Елена Константиновка.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На  Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и острова Беллогрудого.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Светлана Манько