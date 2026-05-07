Потери врага по состоянию на 7 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1533 сутки полномасштабной войны составляют 1 338 060 человек.

Потери России в войне на 7 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 мая потеряла:

личного состава – около 1 338 060 (+890) человек;

танков – 11 918 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 24 521 (+6) ед;

артиллерийских систем – 41 539 (+61) ед;

РСЗО – 1 776 (+1) ед;

средства ПВО – 1365 (+2) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1336 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 277 912 (+1 851) ед;

крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 94 545 (+233) ед;

специальная техника – 4172 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях

