Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1533 добу повномасштабної війни становлять 1 338 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб;

танків – 11 918 (+0) од;

бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од;

артилерійських систем – 41 539 (+61) од;

РСЗВ – 1 776 (+1) од;

засоби ППО – 1 365 (+2) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од;

крилаті ракети – 4 585 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од;

спеціальна техніка – 4 172 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

