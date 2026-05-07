Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1533 добу повномасштабної війни становлять 1 338 060 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 травня втратила:
- особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб;
- танків – 11 918 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од;
- артилерійських систем – 41 539 (+61) од;
- РСЗВ – 1 776 (+1) од;
- засоби ППО – 1 365 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од;
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од;
- спеціальна техніка – 4 172 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
