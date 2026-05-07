Карта бойових дій в Україні на 7 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1534-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів-камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове та Голубівка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та іще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шість авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки, Зеленого, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог атакував десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного, Твердохібового.

На Слов’янському напрямку агресор штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Торецького, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в бік Вербового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки, Зеленого, Рибного та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько