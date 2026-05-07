Карта боевых действий в Украине на 7 мая 2026 года
Продолжается 1534-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 157 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, сбросив 256 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9317 дронов-камикадзе и осуществил 2696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Товстодубово и Голубовка.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 17 КАБ, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - с применением РСЗО. Зафиксировано два штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Липцев, Лимана, Избицкого, Малой Волчи, Симиновки, Зеленого, Вильчи.
На Купянском направлении враг атаковал десять раз, в сторону Куриловки, Песчаного, Новоплатоновки и в районах Боровской Андреевки, Радьковки, Петропавловки.
На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Надежда, Ставки, Ямполь и в сторону Лимана, Новосергеевки, Озерного, Твердохибового.
На Славянском направлении агрессор штурмовых действий не производил.
На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Степановка и в сторону Константиновки, Новопавловки, Торецкого, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Сергеевка, Молодецкое, Новый Донбасс.
На Александровском направлении противник атаковал дважды, в сторону Вербового и Новогригорьевки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районах Согласия, Доброполья, Староукраинки, Зеленого, Рыбного и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Прилуки.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в Щербаковском районе.
На Приднепровском направлении противник проводил две атаки, в сторону Антоновки и острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
