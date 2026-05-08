Жара может возобновить отключение электроэнергии: вернутся ли блекауты летом

Отключения электроэнергии для населения летом возможны при ухудшении погоды и массированных российских ракетных атак. Однако у Украины есть шансы пройти летний сезон с минимальными последствиями для энергосистемы.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Отключения света не планируются, но они возможны в случае, когда одновременно сработают разные факторы. Например, очередная массированная атака плюс плохая погода", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в прошлом месяце один раз, а в позапрошлом дважды срабатывала аварийная защита на энергооборудовании и в нескольких регионах вводились аварийные графики отключения.

Как повлияет на энергосистему ремонт блоков на АЭС

Рябцев подчеркнул, что плановая ремонтная кампания на АЭС, при отсутствии новых вражеских атак по энергетике, также не должна привести к массовым отключениям. Эксперт отметил, что блоки атомных станций будут поочередно выключать из сети для проведения обслуживания, но мощности, которая будет оставаться в сети, скорее всего, будет достаточно для того, чтобы не ограничивать население даже в жаркую погоду.

"Там рассчитано так, чтобы мощность атомной генерации не уменьшалась более чем до 4 ГВт в данный момент. Этого хватит", - уточнил Рябцев.

Он добавил, что в апреле Украина экспортировала более 30 тысяч МВт часов электроэнергии.

В то же время Рябцев не исключает, что при жаркой или пасмурной погоде летом периодически возможны введение графиков ограничения мощности для промышленности.

"В жаркую погоду у нас будет стабильный дефицит - где-то пол гигаватта. Этот дефицит может ситуативно возникать, и его нужно будет чем-то покрывать. Например, плохая погода, солнышко спряталось - и возникает дефицит. Поэтому нужно будет что-то искать. Или по импорту, или вводить графики ограничения мощности", - прогнозирует эксперт.

В то же время он считает маловероятным повторение сценария лета 2024 года, когда из-за последствий атак и высокого потребления электроэнергии украинцы сидели без света до 10 часов в сутки.

Свет без графиков до осени

В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возврат к графикам отключения электроэнергии летом не предсказывают. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Украина может избежать массовых отключений света, по крайней мере, до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала Delo.ua министр энергетики в 2020 году Ольга Буславец.

Буславец отметила, что ситуация с отключениями летом будет зависеть от температурного режима, поскольку в жаркую погоду растет потребление на кондиционирование. В то же время именно летом будет проходить масштабная ремонтная кампания, в частности на блоках АЭС.

А период с сентября по октябрь тоже должен быть достаточно комфортен и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях подготовки к нему.