Трамп передумал повышать тарифы на автомобили из ЕС: дал время до июля

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из Европейского Союза до 4 июля. Он ожидает от ЕС выполнения торговых договоренностей, предполагающих снижение тарифов до нулевого уровня, и предупредил о возможных последствиях в случае невыполнения этих обязательств.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth.

По его словам, это решение было принято после "прекрасного разговора" с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, заключенного в Тернберри, Шотландия, – крупнейшего торгового соглашения в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было согласовано, снизит свои тарифы до нуля!", – написал глава Белого дома.

Также Трамп обвинил ЕС в несоблюдении торгового соглашения, не уточняя, что подразумевает.

"Совершенно понятно и согласовано, что если производство автомобилей и грузовиков будет осуществляться на заводах в США, то тарифов не будет", — подчеркнул президент США.

Он добавил, что согласился предоставить время до 4 июля для выполнения договоренностей, после чего, по его словам, в случае невыполнения "тарифы сразу же подскочат к гораздо более высокому уровню.

Фон дер Ляйен также назвала разговор с американским президентом "очень хорошим".

"Мы обсудили торговое соглашение между ЕС и США. Обе стороны по-прежнему полностью отданы его выполнению. Достигнут хороший прогресс в направлении снижения тарифов на начало июля", - написала она в соцсети X.

Напомним, 1 мая Трамп заявил, что на следующей неделе повысит пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Причиной этого решения он назвал несоблюдение ЕС условий торгового соглашения.

Рамочное торговое соглашение между США и ЕС было заключено 27 июля 2025 года в Шотландии, которое зафиксировало базовый уровень пошлин на европейский импорт в США на уровне 15%.

Ранее Европейский парламент уже предусмотрел механизм реагирования на возможное повышение тарифов США.

В частности:

  • возможность приостановки торговых преференций
  • применение "предохранителя" при превышении согласованного уровня пошлин в 15%
  • отложение действия новых условий соглашения в случае невыполнения обязательств США

Кроме того, процесс ратификации соглашения в Европарламенте дважды откладывался на фоне торговых споров и политических заявлений со стороны США.

Повышение пошлин до 25% может оказать существенное влияние на европейский автопром, уменьшить экспорт в США и спровоцировать соответствующие ограничения со стороны ЕС, что усугубляет риск новой торговой эскалации.

По состоянию на середину марта 2026 г. торговая политика президента Дональда Трампа привела к дополнительным расходам автопроизводителей в размере 35,4 миллиарда долларов. Эта сумма накопилась с 2025 года в результате введения новых таможенных тарифов.

Автор:
Светлана Манько