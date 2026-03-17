Пошлины Трампа стоили автопроизводителям не менее 35 миллиардов долларов

По состоянию на середину марта 2026 года торговая политика президента Дональда Трампа привела к дополнительным расходам автопроизводителей в размере 35,4 миллиарда долларов. Эта сумма накопилась с 2025 года в результате введения новых таможенных тарифов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Automotive News.

Финансовая нагрузка на каждую компанию зависит от доли импортируемых моделей и места закупки деталей для производства в США.

"Toyota, похоже, готова получить наибольший тарифный счет любого автопроизводителя в 2026 финансовом году, который заканчивается 31 марта. Как показывают финансовые отчеты, тарифы стоили тройке Детройта ( General Motors, Ford и Stellantis — ред.) $6,5 млрд 2025 года», — говорится в сообщении.

Действующие ставки составляют 15% на автомобили из ЕС, Японии и Южной Кореи и 25% на неамериканские компоненты в автомобиле из Канады и Мексики. Также действует таможенная пошлина в размере 50% на импортную сталь и алюминий и 100% на электромобили китайского происхождения.

Чтобы предотвратить резкое повышение цен в розничной торговле, автопроизводители покрывают значительную часть этих расходов за счет собственной прибыли. Это привело к падению рентабельности, изменению графиков выпуска новых моделей и точечному росту стоимости отдельных автомобилей.

Дополнительным фактором давления стали расходы в размере 70 миллиардов долларов на переформатирование бизнеса под производство электромобилей. Эти инвестиции происходят на фоне падения спроса на электрический транспорт и отмены налоговых льгот. В результате отрасль вынуждена одновременно финансировать технологический переход и компенсировать потери торговых барьеров.

Ранее сообщалось, что американские пошлины обошлись европейскому автомобильному гиганту Volkswagen в миллиарды евро. Только часть убытков составила: 600 миллионов евро для Audi в первой половине 2025 года и 300 миллионов евро для Porsche за апрель и май.