Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пошлины Трампа стоили автопроизводителям не менее 35 миллиардов долларов

автопроизводство
Убытки автопроизводителей от пошлин Трампа достигли 35 миллиардов долларов / Freepik

По состоянию на середину марта 2026 года торговая политика президента Дональда Трампа привела к дополнительным расходам автопроизводителей в размере 35,4 миллиарда долларов. Эта сумма накопилась с 2025 года в результате введения новых таможенных тарифов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Automotive News.

Финансовая нагрузка на каждую компанию зависит от доли импортируемых моделей и места закупки деталей для производства в США.

"Toyota, похоже, готова получить наибольший тарифный счет любого автопроизводителя в 2026 финансовом году, который заканчивается 31 марта. Как показывают финансовые отчеты, тарифы стоили тройке Детройта ( General Motors, Ford и Stellantis — ред.) $6,5 млрд 2025 года», — говорится в сообщении.

Действующие ставки составляют 15% на автомобили из ЕС, Японии и Южной Кореи и 25% на неамериканские компоненты в автомобиле из Канады и Мексики. Также действует таможенная пошлина в размере 50% на импортную сталь и алюминий и 100% на электромобили китайского происхождения.

Чтобы предотвратить резкое повышение цен в розничной торговле, автопроизводители покрывают значительную часть этих расходов за счет собственной прибыли. Это привело к падению рентабельности, изменению графиков выпуска новых моделей и точечному росту стоимости отдельных автомобилей.

Дополнительным фактором давления стали расходы в размере 70 миллиардов долларов на переформатирование бизнеса под производство электромобилей. Эти инвестиции происходят на фоне падения спроса на электрический транспорт и отмены налоговых льгот. В результате отрасль вынуждена одновременно финансировать технологический переход и компенсировать потери торговых барьеров.

Ранее сообщалось, что американские пошлины обошлись европейскому автомобильному гиганту Volkswagen в миллиарды евро. Только часть убытков составила: 600 миллионов евро для Audi в первой половине 2025 года и 300 миллионов евро для Porsche за апрель и май.

Автор:
Татьяна Ковальчук