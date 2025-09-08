Запланована подія 2

Американские пошлины уже обошлись концерну Volkswagen в миллиарды евро: как пострадал автопроизводитель

концерн Volkswagen
Volkswagen терпит убытки из-за тарифов Трампа. / Википедия

Американские пошлины обошлись европейскому автомобильному гиганту Volkswagen в миллиарды евро. СЕО компании Оливер Блум на автосалоне IAA в Мюнхене заявил, что ожидает снижения текущих тарифов на автомобили, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Блум полностью раскрыл масштабы влияния тарифов на весь автоконцерн, в который входят такие известные бренды как Audi, Porsche, Cupra и Skoda.

Ранее автопроизводитель заявлял лишь часть убытков: 600 миллионов евро для Audi в первой половине 2025 года и 300 миллионов евро для Porsche за апрель и май. Оба бренда не имеют собственного производства на территории США, что делает их особенно уязвимыми к импортным тарифам.

По словам генерального директора Volkswagen, компания ожидает снижения текущих пошлин на импорт автомобилей в США с 27,5% до 15%. В то же время Volkswagen ведет "очень положительные переговоры" с правительством Соединенных Штатов по налоговым льготам для будущих инвестиций, включая создание завода по производству Audi в США. Решение о строительстве, как ожидается, будет принято до конца года.

Блюм также заявил, что производитель роскошных спортивных автомобилей Porsche , который принадлежит концерну Volkswagen, находится в " сэндвич-позиции больше, чем любой другой производитель автомобилей ", поскольку его два крупнейших рынка – Китай и Соединенные Штаты – либо испытывают нестабильность, либо пострадали от тарифов.

Напомним, в июле крупнейший автопроизводитель Европы, компания Volkswagen, заявила об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США.

Автор:
Татьяна Ковальчук