Porsche зафиксировала резкий рост доходов: помог спрос на более дорогие модели авто

Немецкая компания Porsche сообщила о скачке доходов в первом квартале 2023 года, ведь несмотря на экономическую нестабильность, производитель увеличил продажи своих спортивных авто. Об этом пишет Financial Times.

Выручка от продаж в первые три месяца текущего года выросла на 25,5% – до 10,1 млрд евро. Операционная прибыль достигла 1,8 млрд евро, что на 25,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заместитель председателя правления Porsche по финансам и IT Лутц Мешке объяснил, что общий рост продаж был частично обусловлен спросом на более дорогие модели.

"Мы продолжаем развивать нашу стратегию современной роскоши в интересах наших клиентов", – сказал он.

Напомним, за первый квартал 2023 года Porsche продала клиентам по всему миру 80 767 автомобилей. Это стало рекордным показателем компании за этот период.