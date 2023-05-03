Porsche зафіксувала різкий ріст прибутків: допоміг попит на дорожчі моделі авто

Німецька компанія Porsche повідомила про стрибок прибутків у першому кварталі 2023 року, адже попри економічну нестабільність, виробник збільшив продажі своїх спортивних авто. Про це пише Financial Times.

Виручка від продажів у перші три місяці поточного року зросла на 25,5% – до 10,1 млрд євро. Операційний прибуток досяг 1,8 млрд євро, що на 25,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Заступник голови правління Porsche з фінансів та IT Лутц Мешке пояснив, що загальне зростання продажів було частково зумовлено попитом на дорожчі моделі.

"Ми продовжуємо розвивати нашу стратегію сучасної розкоші в інтересах наших клієнтів", – сказав він.

Нагадаємо, протягом першого кварталу 2023 року Porsche продала клієнтам по всьому світу 80 767 автомобілів. Це стало рекордним показником компанії за цей період.