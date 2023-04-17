Porsche продала рекордну кількість автомобілів за перший квартал

За перший квартал 2023 року компанія Porsche продала клієнтам по всьому світу 80 767 автомобілів – це рекордний показний за цей період, та на 18% перевищує результат січня-березня 2022 року.

Про це 17 квітня повідомила пресслужба Porsche.

"Ми задоволені цим результатом. Ми змогли отримати прибуток у кожному регіоні продажів, незважаючи на все ще нестабільну економічну ситуацію та обмежену доступність запчастин", — прокоментував член виконавчої ради з продажів і маркетингу Porsche AG Детлев фон Платен.

На європейському ринку автовиробник продав 18 420 автомобілів Porsche, що на 14% перевищило показник за перший квартал попереднього року. Саме в Німеччині, де знаходиться головний офіс компанії, продали 8 247 автомобілів Porsche.

Показники продажів автовиробника на китайському ринку за перший квартал 2023 року зросли на 21% — до 21 365 проданих авто. Різке зростання в компанії пояснюють поступовим виходом Китаю з кризи, що була спричинена епідемією Covid-19.

У Північній Америці компанія Porsche продала 19 651 автомобіль, що на 30% перевищує результат першого кварталу 2022 року.

Серед моделей Porsche SUV залишаються одними з найпопулярніших. Зокрема, Porsche продала 23 387 (+23%) моделей авто Cayenne.

Водночас компанія фіксує падіння продажів електрокара Taycan: продали 9 152 од., що на 3% поступається показнику за перший квартал 2022 року.

"Причиною падіння є все ще існуючі проблемні місця в ланцюжку поставок, які особливо впливають на електричні спортивні автомобілі", — пояснюють в Porsche.

Нещодавно про зростання продажів також заявила Mercedes. Квартальні продажі компанії в усьому світі збільшилися на 3% – до 503 500 автомобілів. При цьому найбільше зростання зафіксовано в Європі – 8%.