Volkswagen вивів Porsche на IPO

Німецький виробник автомобілів Volkswagen провів первинне розміщення акцій Porsche AG по верхньому кордоні раніше озвученого цінового діапазону, що ставить IPO на шлях стати одним із найбільших у Європі за більш ніж десятиліття. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Volkswagen виставив на IPO 12,5% акцій Porsche, отримавши за них 9,4 млрд євро. IPO стало найбільшим у Європі після розміщення у 2011 році акцій Glencore Plc обсягом близько $10 млрд.

Ринкова вартість виробника автомобілів Porsche оцінена в рамках розміщення 75,2 млрд євро.

Volkswagen створив 911 мільйонів акцій Porsche, рівномірно розподілених між привілейованими акціями без права голосу та звичайними акціями з правом голосу. Очікується, що торги розпочнеться в четвер, 30 вересня, на Франкфуртській біржі.

Ця угода відносить Porsche до п’ятірки найбільших автомобільних виробників за ринковою вартістю після материнської компанії Volkswagen, але випереджає німецького конкурента Mercedes-Benz Group AG, який оцінюється в понад 56 мільярдів доларів.

"Доходи від IPO забезпечать Volkswagen значно більшу фінансову гнучкість у рамках його трансформації у напрямку електромобільності та цифровізації", - заявив фінансовий директор VW Арно Антліц.

Нагадаємо, в цей же час Volkswagen обмірковує можливість перенесення виробництва автомобілів із Німеччини та Східної Європи, якщо дефіцит природного газу збережеться.

Джерело фото: ua.depositphotos.com