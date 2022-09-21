Російський фондовий ринок обвалився на тлі оголошення мобілізації в РФ

На відкритті торгів у середу, 21 вересня, індекс Мосбіржі обвалився на 9,61%, опустившись до 2002,73 пунктів. Про це повідомляє фінансова платформ investing.com.

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Російські фондові індекси впали до рівня 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Доларовий індекс РТС впав на 11,81%, до 1017,86 пункту — новий антирекорд з 18 вересня.

Подешевшали акції компаній OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), Polymetal (-14,4%), "Яндекс" (-12,5%), "Сургутнефтегаз" (-10,2%), "НОВАТЕК" (-10,2%), "Газпром нефть" (-8,8%), "Московська біржа" (-8,7%), ПАТ "Полюс" ( -8,5%), АФК "Система" (-8,2%), "АЛРОСА" (-8,1%), "Роснефть" (-8,1%), Сбербанк (-7,7%) тощо.

Індекс Мосбіржі рухнув після того, як лідер РФ Володимир Путін близько 09:30 оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії.

Об 11:00 ринок скоротив втрати до 3,88% та відновився до 2130 пунктів. Індекс РТС знижується на 4,69% — до 1097 пунктів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com