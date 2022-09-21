- Категорія
- Фондові ринки
- Дата публікації
-
Російський фондовий ринок обвалився на тлі оголошення мобілізації в РФ
На відкритті торгів у середу, 21 вересня, індекс Мосбіржі обвалився на 9,61%, опустившись до 2002,73 пунктів. Про це повідомляє фінансова платформ investing.com.
Російські фондові індекси впали до рівня 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Доларовий індекс РТС впав на 11,81%, до 1017,86 пункту — новий антирекорд з 18 вересня.
Подешевшали акції компаній OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), Polymetal (-14,4%), "Яндекс" (-12,5%), "Сургутнефтегаз" (-10,2%), "НОВАТЕК" (-10,2%), "Газпром нефть" (-8,8%), "Московська біржа" (-8,7%), ПАТ "Полюс" ( -8,5%), АФК "Система" (-8,2%), "АЛРОСА" (-8,1%), "Роснефть" (-8,1%), Сбербанк (-7,7%) тощо.
Індекс Мосбіржі рухнув після того, як лідер РФ Володимир Путін близько 09:30 оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Об 11:00 ринок скоротив втрати до 3,88% та відновився до 2130 пунктів. Індекс РТС знижується на 4,69% — до 1097 пунктів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com