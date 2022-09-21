Российский фондовый рынок рухнул на фоне объявления мобилизации в РФ

На открытии торгов в среду, 21 сентября, индекс Мосбиржи рухнул на 9,61%, опустившись до 2002,73 пункта. Об этом сообщает финансовая платформа investing.com.

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Российские фондовые индексы упали до уровня 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Долларовый индекс РТС упал на 11,81%, до 1017,86 пункта – новый антирекорд с 18 сентября.

Подешевели акции компаний OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), Polymetal (-14,4%), "Яндекс" (-12,5%), "Сургутнефтегаз" (-10,2%), "НОВАТЭК" (-10,2%), "Газпром нефть" (-8,8%), "Московская биржа" (-8,7%), ПАО "Полюс" (-8,5%), АФК "Система" (-8,2%), "АЛРОСА" (-8,1%), "Роснефть" (-8,1%), Сбербанк (-7,7%) и т.д.

Индекс Мосбиржи рухнул после того, как лидер РФ Владимир Путин около 09:30 объявил о "частичной" мобилизации в России.

В 11:00 рынок сократил потери до 3,88% и восстановился до 2130 пунктов. Индекс РТС снижается на 4,69% - до 1097 пунктов.

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