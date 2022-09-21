В ISW розповіли, навіщо Путіну проведення "референдумів" на окупованих територіях

Проведенням так званих "референдумів" та подальшою анексією українських територій Кремль розраховує залучити росіян до участі у війні у вигляді добровольців для “захисту території РФ”.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію.

"Путін та його радники, очевидно, усвідомили, що нинішніх російських сил недостатньо для завоювання України і що зусилля щодо швидкого створення великих збройних сил за рахунок добровільної мобілізації не задовольняють вимоги російських збройних сил", - вважають аналітики.

В ISW зазначають, що російське законодавство зобов'язує готувати призовників не менш як чотири місяці перед відправкою за кордон, і анексія українських територій дозволила б обійти це обмеження і почати відкрито використовувати призовників для участі в бойових діях.

При цьому в ISWі не вбачають ознак того, що Володимир Путін збирається оголосити мобілізацію найближчим часом.

Поки що Кремль вирішив піти шляхом посилення покарання для військ, які вже воюють в Україні, за дезертирство, здачу в полон та іншу непокору, спішно приймаючи відповідний закон в обхід звичайних процедур.

"Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили", - підсумовують аналітики.

Зазначимо, окупаційні структури Росії, що діють на території України, 20 вересня ухвалили рішення щодо проведення 23-27 вересня "референдумів" про входження відповідних регіонів до складу РФ.

Нагадаємо, 20 вересня Державна Дума Росії прийняла ряд поправок в кримінальний кодекс, котрі вводять туди поняття “мобілізація” та воєнний час, а також вводять покарання за “добровільну здачу в полон” та “відмову від заключення конракту”.