ЗСУ зможуть звільнити Херсонщину найближчими тижнями, - ISW

Армія країни-агресора РФ готує шляхи відходу на правобережній Херсонщині. Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області прогресує , а росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції.

Як підкреслюють в ISW, російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця

"Українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв'язку та продовжуватимуть свій наступ", - зазначають аналітики ISW.

Експерти зауважили, що навіть попри суттєве підсилення підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії російське угруповання на правому березі Дніпра стрімко послаблюється через наступальні дії ЗСУ.

Як пише ISW, Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції.

"Є нерегулярні повідомлення про обмежені українські контратаки, але немає доказів того, що Україна готує великомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі", - зазначають в ISW.

Зазначимо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.

Тому російські підрозділи, які затиснуті на правому березі Дніпра, розуміюче своє скрутне становище, намагаються розпочати переговори з ЗСУ про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права.