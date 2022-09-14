ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною

Майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.

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Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки що зарано, треба закріпитися у звільнених населених пунктах", – зазначила Гуменюк.

За її словами, що особливості військової операції ЗСУ на Півдні ускладнюються тим, що багато територій наразі заміновано. Також ворог одразу активізує свої обстріли на відкритій місцевості.

"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів та населення через загрозу обстрілу з боку ворога. Ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємось і тиснемо росіян – це дуже їх деморалізує, – зазначила Гуменюк.

За її словами, моральний стан російських військових також підірваний успіхами українських військових під час наступу на Харківщині.Вона додала, що успіх українських військ, за яким спостерігали в усьому світі, був ретельно спланований, тож і надалі будуть діяти так само.

"Перед тим, як розпочався контрнаступ, були підтягнуті дуже потужні резерви саме на Південний напрямок, той маневр, який був спланований Генеральним штабом - спрацював", - зауважує Гуменюк.

Зазначимо, раніше Гуменюк повідомила, що російська окупаційна "влада" згорнула процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називає дати проведення незаконного "заходу".