ВСУ смогут освободить Херсонщину в ближайшие недели, - ISW

Армия страны-агрессора РФ готовит пути отхода на правобережной части Херсонской области. Украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области прогрессирует, а россияне пытаются его замедлить и отступить на более защищенные позиции.

Как подчеркивают в ISW, российские войска, вероятно, пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод в западной части Херсонской области во избежание хаотического бегства, который характеризовал крах российских оборонных позиций в Харьковской области в начале этого месяца

"Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление", - отмечают аналитики ISW.

Эксперты отметили, что, несмотря на существенное усиление подразделениями 1-й гвардейской танковой армии, российская группировка на правом берегу Днепра стремительно ослабляется из-за наступательных действий ВСУ.

Как пишет ISW, Донецкая область является единственным регионом, где российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции.

"Есть нерегулярные сообщения об ограниченных украинских контратаках, но нет доказательств того, что Украина готовит крупномасштабную контрнаступательную операцию в этом районе", - отмечают в ISW.

Отметим, почти вся Херсонщина находится под огненным контролем Вооруженных сил Украины. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов.

Поэтому российские подразделения, зажатые на правом берегу Днепра, понимают свое затруднительное положение, пытаются начать переговоры с ВСУ об условиях сдачи оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права.