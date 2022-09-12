На півдні росіяни намагаються вести переговори про здачу зброї, – ОК "Південь"

На Південному напрямку російські підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра, розуміюче своє скрутне становище, вони намагаються розпочати переговори з ЗСУ про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права.

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Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї", — сказала Гуменюк.

За її словами, таким чином росіяни хочуть зберегти свої життя.

"Зараз розглядається це питання. Тому, що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд", – додала Гуменюк.

Відомо, що окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, тому що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. До цього моменту ЗСУ нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Згодом весь керівний склад окупантів в Херсонській області, що був розміщений на правому березі Дніпра, евакуювався на лівий берег.