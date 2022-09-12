На юге россияне пытаются вести переговоры о сдаче оружия, – ОК "Південь"

На Южном направлении российские подразделения зажаты на правом берегу Днепра, понимая свое затруднительное положение, они пытаются начать переговоры с ВСУ об условиях складывания оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права.

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Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Продолжаем продвижение и это движение достаточно убедительно. Оно имеет влияние не только на географическое сдвиг вражеских позиций, но и психологическое. Вражеские подразделения, начиная переформатирование, выискивают возможности выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры об условиях складывания оружия", - сказала Гуменюк.

По ее словам, таким образом, россияне хотят сохранить свои жизни.

"Сейчас рассматривается этот вопрос. Потому что есть понимание военной стратегии, которая предусматривает подобные меры. Они готовы перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд", – добавила Гуменюк.

Известно, что оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика взорвана благодаря украинской армии. К этому моменту ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.

Впоследствии весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левом берегу.