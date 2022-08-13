Командири армії РФ втекли з правобережної частини Херсонської області, - голова Миколаївської ОВА

Весь керівний склад окупантів в Херсонській області, що був розміщений на правому березі Дніпра, евакуювався на лівий берег. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Кім.

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Командування вирішило залишити середній та молодший офіцерський склад разом с солдатами.

"Не дуже, але трохи жаль росіян, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", — розповів Кім.

Раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом одного бойового дня авіація Збройних сил України на південному напрямку нанесла удари по двом командним пунктам окупантів, один пункт управління знищили повністю.

До цього стало відомо, що штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.