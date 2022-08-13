Командиры армии РФ сбежали с правобережной части Херсонской области, - глава Николаевской ОВА

Весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левый берег. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Командование решило покинуть средний и младший офицерский состав вместе с солдатами.

"Не очень, но немного жалко россиян, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - рассказал Ким.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение одного боевого дня авиация Вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла удары по двум командным пунктам оккупантов, один пункт управления уничтожили полностью.

До этого стало известно, что штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. В тот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.