РФ массово перекидывает войска на юг, - разведка Британии

Российские войска скапливаются на юге в ожидании контрнаступления Украины или готовясь к возможному штурму.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Британии.

"Российские войска скапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что техника движется из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Керченский мост в Крым.

Батальонные тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 военнослужащих развернуты в Крыму и почти наверняка будут использованы для поддержки российских войск в Херсонской области.

Также 2 августа 2022 года в Крым была переброшена новая БТГ, а также передислоцируются БТГ из состава Восточной группировки войск. Вероятно, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область.

Напомним, что в ночь на 6 августа РФударила по жилым кварталам Днепропетровской области. В результате обстрела Никополя три человека получили ранения.