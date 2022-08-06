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РФ массово перекидывает войска на юг, - разведка Британии
Российские войска скапливаются на юге в ожидании контрнаступления Украины или готовясь к возможному штурму.
Об этом сообщает разведка Британии.
"Российские войска скапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что техника движется из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Керченский мост в Крым.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Батальонные тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 военнослужащих развернуты в Крыму и почти наверняка будут использованы для поддержки российских войск в Херсонской области.
Также 2 августа 2022 года в Крым была переброшена новая БТГ, а также передислоцируются БТГ из состава Восточной группировки войск. Вероятно, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область.
Напомним, что в ночь на 6 августа РФударила по жилым кварталам Днепропетровской области. В результате обстрела Никополя три человека получили ранения.