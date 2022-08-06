- Тип
- Война Война
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы: в чем причина
Из-за поврежденной линии электропередач 4-й энергоблок вынуждено отключили.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, вчера вечером российские оккупанты обстреляли магистраль которая транспортирует водород на ЗАЭС. Возник пожар. Кроме этого повреждена линия электропередач из-за чего 4-й энергоблок вынуждено отключили.
"Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет", - сообщил Старух.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, также ночью со стороны оккупанта подверглась обстрелу промплощадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует.
Напомним, что днем 5 августа российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева, в результате чего погиб мужчина, а еще 22 человека, среди которых 13-летний подросток, получили ранения.