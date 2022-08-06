4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы: в чем причина

Из-за поврежденной линии электропередач 4-й энергоблок вынуждено отключили.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, вчера вечером российские оккупанты обстреляли магистраль которая транспортирует водород на ЗАЭС. Возник пожар. Кроме этого повреждена линия электропередач из-за чего 4-й энергоблок вынуждено отключили.

"Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет", - сообщил Старух.

По его словам, также ночью со стороны оккупанта подверглась обстрелу промплощадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует.

Напомним, что днем 5 августа российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева, в результате чего погиб мужчина, а еще 22 человека, среди которых 13-летний подросток, получили ранения.