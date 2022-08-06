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- Енергетика
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4-й енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми: в чому причина
Через пошкоджену лінію електропередач 4-й енергоблок вимушено відключили.
Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
За його словами, вчора ввечері російські окупанти обстріляли магістраль, яка транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Крім цього пошкоджена лінія електропередач, через що 4-й енергоблок вимушено відключили.
"Вчора ввечері ворожий обстріл було здійснено магістраллю, яка транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає", - повідомив Старух.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, також вночі з боку окупанта зазнали обстрілу проммайданчик смт Степногірськ. Пошкоджено електропідстанцію. В даний час у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.
Нагадаємо, що вдень 5 серпня російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, внаслідок чого загинув чоловік, а ще 22 особи, серед яких 13-річний підліток, зазнали поранень.