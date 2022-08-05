22 человека ранены и один погиб в результате обстрела южной части Николаева

Днем 5 августа российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева, в результате чего погиб мужчина, а еще 22 человека, среди которых 13-летний подросток, получили ранения.

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Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич, по предварительным данным, поврежден 21 частный дом, из них в 17 есть попадания осколков от боеприпасов в крыши, выбиты окна и повреждены фасады. Еще в четырех произошли пожары в результате обстрела. В пяти многоэтажках выбиты окна.

Погибшим оказался 42-летний мужчина, у которого была черепно-мозговая открытая травма и множественные ранения конечностей и туловища. Сейчас двое пострадавших находятся в реанимации, еще одного оперируют.

Кроме этого, ранее Сенкевич сообщил, что Николаев трижды подвергся обстрелам в ночь на 5 августа - после полуночи, около 3:00 и в 6:40 утра. В основном под удар также попал Корабельный район города.

В результате обстрелов один частный жилой дом был частично разрушен, еще в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.

По предварительной информации, ночью были обстрелы кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня, а утром – из ствольной дальнобойной артиллерии "Пион".

Николаевская областная прокуратура открыла в связи с этим уголовное производство по традиционной статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В то же время о дневном обстреле пока ни прокуратура, ни областные управления полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не сообщают. Сенкевич и глава области Виталий Ким также пока не публикуют фото из обстрелянного района. В то же время, с иллюстрациями о происшествии сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.