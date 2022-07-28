Россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву

Утром 28 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе. Ранен один человек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Учебные заведения и жилые дома пострадали сегодня от ракетных ударов. Российские террористы не изменяют себе и цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева", - отметил он.

По его словам, еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбиты окна и кровля.

"Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - сообщил Сенкевич.

Он добавил, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки дроби. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

"По жилым домам, на данный момент известно о повреждении двух многоэтажек", - отметил мэр Николаева.

"Утром по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе. Ранен один человек. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражен яхт-клуб, состав агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отметим, армия страны-агрессора РФ не прекращает террор и 27 июля оккупанты также обстреляли Николаев. Не останавливают россияне обстреливать и населенные пункты области.